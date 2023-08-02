Никита Шабалкин впервые высказался после драки, из-за которой попал в больницу

Бывший форвард сборной России по баскетболу Никита Шабалкин впервые высказался о драке, в результате которой он был госпитализирован.

«Только сейчас начал приходить в себя и могу прокомментировать инцидент. В настоящий момент о произошедшем много пишут. Мои знакомые, партнёры, близкие и люди, неравнодушные к спорту, переживают за меня – спасибо вам всем! Я не могу держать вас в неведении и считаю своим долгом рассказать о произошедшем. Первого августа я приехал на один из своих строительных объектов с целью уточнения и закрытия выполненных подрядчиком объёмов работ. У меня было подтверждение, что заявленные к приёмке работы не соответствует действительности, а в качестве подтверждения имелись запись камер наблюдения. Я сообщил своему подрядчику Спартаку Бабаяну, что его обман зафиксирован на видео. Но Спартак, вместо того чтобы выслушать, набросился на меня, я не ожидал нападения. Избиение остановили проходящие мимо люди.

После я зашёл в кафе смыть кровь, где на меня опять набросился Бабаян с группой рабочих, мне сложно сказать сколько их было. Меня сбили с ног, я потерял сознание от наносимых ударов. Кто вызвал скорую и все последующие события — я не помню.

Мне непросто комментировать ситуацию публично, я хочу, чтобы полиция разобралась в произошедшем и виновные были наказаны. Для меня тяжело осознавать, что такое может всё ещё произойти и никто от этого не застрахован. Я за мирное решение любых вопросов. Наша жизнь и задачи, которые мы перед собой ставим намного важнее, чем сотня кубометров грунта, о которых был разговор.

После того, как я оставил спорт, я закончил Строительный Университет и занялся строительством. В качестве девелопера я реализовал жилой комплекс, фитнес центр, сейчас в работе несколько проектов, где помимо жилья будут построены социально значимые для людей объекты, и, конечно, для меня на первом месте развитие нашей Московской области. Ну и уж точно я не хочу возвращения в 90-е с решением конфликтов путём драки с возможными печальными последствиями, всё должно решаться в правовом поле. Мне есть что делать и о чём думать, этим я и займусь, а наказание виновных — дело правоохранительных органов», — сказал Шабалкин.