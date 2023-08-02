Никита Шабалкин впервые высказался после драки, из-за которой попал в больницу

Бывший форвард сборной России по баскетболу Никита Шабалкин впервые высказался о драке, в результате которой он был госпитализирован.
«Только сейчас начал приходить в себя и могу прокомментировать инцидент. В настоящий момент о произошедшем много пишут. Мои знакомые, партнёры, близкие и люди, неравнодушные к спорту, переживают за меня – спасибо вам всем! Я не могу держать вас в неведении и считаю своим долгом рассказать о произошедшем. Первого августа я приехал на один из своих строительных объектов с целью уточнения и закрытия выполненных подрядчиком объёмов работ. У меня было подтверждение, что заявленные к приёмке работы не соответствует действительности, а в качестве подтверждения имелись запись камер наблюдения. Я сообщил своему подрядчику Спартаку Бабаяну, что его обман зафиксирован на видео. Но Спартак, вместо того чтобы выслушать, набросился на меня, я не ожидал нападения. Избиение остановили проходящие мимо люди.
После я зашёл в кафе смыть кровь, где на меня опять набросился Бабаян с группой рабочих, мне сложно сказать сколько их было. Меня сбили с ног, я потерял сознание от наносимых ударов. Кто вызвал скорую и все последующие события — я не помню.
Мне непросто комментировать ситуацию публично, я хочу, чтобы полиция разобралась в произошедшем и виновные были наказаны. Для меня тяжело осознавать, что такое может всё ещё произойти и никто от этого не застрахован. Я за мирное решение любых вопросов. Наша жизнь и задачи, которые мы перед собой ставим намного важнее, чем сотня кубометров грунта, о которых был разговор.
После того, как я оставил спорт, я закончил Строительный Университет и занялся строительством. В качестве девелопера я реализовал жилой комплекс, фитнес центр, сейчас в работе несколько проектов, где помимо жилья будут построены социально значимые для людей объекты, и, конечно, для меня на первом месте развитие нашей Московской области. Ну и уж точно я не хочу возвращения в 90-е с решением конфликтов путём драки с возможными печальными последствиями, всё должно решаться в правовом поле. Мне есть что делать и о чём думать, этим я и займусь, а наказание виновных — дело правоохранительных органов», — сказал Шабалкин.
- 2 августа 2023
-
20:53
-
19:58
-
19:51
-
19:43
-
19:26
-
18:45
-
18:04
-
17:26
-
16:51
-
16:46
-
16:02
-
15:58
-
15:38
-
15:02
-
14:41
-
14:17
-
13:52
-
12:59
-
12:47
-
11:54
-
10:54
-
10:47
-
10:38
-
10:33
-
10:26
-
09:52
-
09:46
-
08:48
-
08:06
-
07:53
-
07:04
-
06:55
-
06:53
-
06:51
-
06:14