Джош Гидди: я рад побороться за золотую медаль для Австралии

Защитник Джош Гидди рассказал о том, что значит для него представлять Австралию на грядущем чемпионате мира.

«Я долгое время хотел выступать за сборную. Я смог слегка прочувствовать это ощущение во время тренировочного лагеря по подготовке к Олимпиаде, но тогда мне было лишь 17-18 лет. Сейчас же у меня есть двухлетний опыт выступлений в НБА.

В составе наш сборной отличный микс опыта и молодости. В нашей команде всё так же выступают Патти Миллз, Джо Инглз и Мэттью Деллаведова, которые могут похвастаться тем, что выступают за Австралию свыше 10 лет. Но помимо них в нашем составе есть немало молодых игроков, которые ждут возможности продемонстрировать свои навыки.

Для всех детей из Австралии, главная цель в баскетболе — это золотая медаль на международном турнире. Я рад, что теперь имею шанс сделать это», — рассказал Гидди в интервью после тренировки сборной.