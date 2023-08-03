Трипл-дабл Дончича оказался недостаточен для победы Словении в матче с Грецией

Вчера, 2 августа, на стадионе «Арена Стожице» в Любляне (Словения) состоялся товарищеский матч между национальными командами Словении и Греции. Матч закончился со счётом 98:91 в пользу гостей.

Самую яркую статистику продемонстрировал лидер словенской сборной Лука Дончич. Он смог оформить трипл-дабл: 21 очко, 10 подборов и 14 результативных передач. Также четыре партнёра Луки смогли набрать более 12 очков: Джордан Морган (16), Клемен Препелич (13), Зоран Драгич (12) и Влатко Чанчар (12).

В составе греков стоит отметить Костаса Папаниколау, на счету которого сегодня 18 очков и четыре подбора.

Матч состоялся в рамках подготовки к грядущему чемпионату мира, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года.