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Стивен Эй Смит раскритиковал НБА за возможное наказание Дэмьена Лилларда и его агента

Стивен Эй Смит раскритиковал НБА за возможное наказание Дэмьена Лилларда и его агента
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Известный эксперт Стивен Эй Смит раскритиковал действия НБА после того, как агент разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда дал понять другим командам, что им не стоит пытаться подписать его клиента, так как тот хочет играть исключительно за «Майами Хит».

После действий агента НБА разослала всем командам памятку, в которой говорится, что любой игрок или агент, публично или в частном порядке заявляющий, что он не будет «полностью выполнять услуги, предусмотренные его контрактом игрока в случае обмена», может быть подвергнут «дисциплинарному взысканию».

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«Думаю, что это ставит под сомнение характер Дэмьена Лилларда, а мне такое совсем не нравится. Я знаю Дэмьена Лилларда. Если он не будет обменян, то останется в Портленде и будет играть изо всех сил», — сказал Эй Смит в эфире передачи First Take.

С чего всё началось:
Лиллард может быть наказан за высказывания о желании перейти только в «Майами»
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