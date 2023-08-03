Ламар Одом: Адетокунбо — один из самых доминирующих игроков в истории

Бывший игрок НБА, двукратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом высказался по поводу звезды «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

После того как НБА опубликовала в своём «Твиттере» несколько лучших игр Адетокунбо в сезоне-2022/2023, Одом сделал ретвит с подписью: «Один из самых доминирующих игроков в истории, Яннис — это проблема!»

Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

«Милуоки» Янниса занял первое место в таблице Восточной конференции, но сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.