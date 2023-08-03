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Джон Уолл опроверг информацию о переходе в «Милан»

Джон Уолл опроверг информацию о переходе в «Милан»
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Пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Джон Уолл отреагировал на информацию о том, что он может стать игроком итальянского «Милана».

«Откуда вы берёте информацию? Ложные новости», — написал Уолл в социальных сетях.

В предыдущем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 40,8%, из которых 30,3% – трёхочковые. Баскетболист выступал в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и покинул команду в середине сезона.

Стоит отметить, что за последние четыре сезона в Национальной баскетбольной лиге 32-летний разыгрывающий принял участие лишь в 74 играх. Игрок неоднократно сталкивался с серьёзными травмами. Большую часть карьеры Уолл провёл в «Вашингтон Уизардс».

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