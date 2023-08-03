Митч Капчак спрогнозировал успешный предстоящий сезон для «Шарлотт»

Генеральный менеджер «Шарлотт Хорнетс» Митч Капчак выразил мнение, что клуб из Северной Каролины сможет побороться за попадание в плей-офф в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы стараемся действовать так быстро, как только можем. По моему мнению, мы находимся в хорошем положении. Думаю, по итогам следующего регулярного чемпионата мы окажемся в плей-офф. Необязательно подписывать ещё одного талантливого игрока, так как в нашей системе такие игроки есть», — цитирует Капчака Yahoo Sports.

По итогам минувшего сезона НБА «Шарлотт» одержал лишь 27 побед и потерпел 55 поражений, заняв в Восточной конференции итоговое 14-е место. На драфте НБА — 2023 «Хорнетс» выбрали лёгкого форварда Брэндона Миллера под общим вторым номером.