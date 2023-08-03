«Милан» объявил о переходе Николы Миротича

32-летний форвард Никола Миротич перешёл в «Милан». Об этом информирует пресс-служба итальянской команды. Стороны заключили соглашение до 2026 года.

«Очень рад стать частью большой семьи и внести свой вклад в конкурентоспособность этой великой команды и организации. Буду рад снова играть под руководством тренера Мессины, с которым познакомился, когда был молодым игроком. Уверен, мы здорово проведём предстоящий сезон и заставим наших болельщиков испытывать чувство гордости», — сказал Миротич.

Напомним, недавно Миротич расторг контракт с «Барселоной», а затем отказался переходить в сербский «Партизан», несмотря на устную договорённость. Игрок сослался на поступающие угрозы.

Гризманн вручил Миротичу приз MVP и показал баскетбольный скилл: