Сборная России прибыла в Пермь перед товарищескими играми со сборной Ирана

Сборная России прибыла в Пермь перед товарищескими играми со сборной Ирана, сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России успешно провела учебно-тренировочные занятия в Москве и сейчас уже направилась в Пермь, где и пройдут два товарищеских матча со сборной Ирана. Первая игра запланирована на 7 августа, а вторая встреча состоится 9 августа. Обе игры стартуют в 17:00 мск. Также стал известен окончательный состав на матчи с Ираном.

Состав сборной России: Тимофей Герасимов, Юрий Умрихин, Александр Щербенев, Тимофей Якушин, Даниил Касаткин, Михаил Беленицкий, Максим Барашков, Илья Платонов, Антон Квитковских, Андрей Лопатин, Александр Чадов, Филипп Гафуров, Сергей Клюев, Максим Савченко, Андрей Мартюк, Сергей Балашов.