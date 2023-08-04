Дайана Таурази стала первым игроком в истории WNBA, кто набрал 10 000 очков

Известная американская баскетболистка Дайана Таурази стала первым игроком в истории WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации), набравшим 10 000 очков.

Таурази успела набрать необходимое количество очков (18) для достижения данного результата в игре с «Атланта Дрим». С 18 июня 2017 года 41-летняя баскетболистка является лучшим бомбардиром WNBA за всю историю.

Напомним, Таурази за время карьеры выступала в России, где поиграла в трёх командах: в московском «Динамо», «Спарте энд К» и УГМК. Она является трёхкратной чемпионкой WNBA (2007, 2009, 2014). Сейчас Таурази выступает за команду «Финикс Меркури» и играет на позиции атакующего защитника.

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