Генменеджер «Голден Стэйт»: мы уверены, что находимся в нужном месте в нужное время

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи высказался о будущем сезоне.
«Я думаю, что самым большим отличием, надеюсь, будет некоторая связь, немного больше сплочённости между игроками. Стив [Керр] говорил об этом. Прошлогодняя команда просто не вышла на правильный старт во многих отношениях. Просто казалось, что мы лучше всех. Нам обязательно придётся наладить ситуацию в команде.
У нас есть ребята, которым комфортно друг с другом, и я думаю, что сейчас у нас есть это новое чувство оптимизма и энергии. Некоторые из игроков уже перевернули страницу прошлого сезона, а некоторые из них, я думаю, станут лучше с корректировками состава. Мы все уверены в том, что мы находимся в нужном месте в нужное время. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Данливи Тиму Каваками из The Athletic на The TK Show.
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