Грант Уильямс высказался о своём пребывании в «Далласе»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Грант Уильямс прокомментировал своё пребывание в стане техасского клуба. Уильямс оказался в «Далласе» в результате трёхсторонней сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Сан-Антонио Спёрс» в прошлом месяце.

«Это весело. Лучшая часть лета — это быть доступным и желанным. Люблю Даллас», — приводит слова Гранта Sports Illustrated.

Новый контракт 24-летнего Уильямса рассчитан на четыре года и общую сумму в размере $ 53,34 млн. В 2027 году баскетболист станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф форвард принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 5,1 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи при 47,2% реализации бросков с игры, трёхочковых 45%.