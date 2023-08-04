Грант Уильямс высказался о своём пребывании в «Далласе»
Поделиться
Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Грант Уильямс прокомментировал своё пребывание в стане техасского клуба. Уильямс оказался в «Далласе» в результате трёхсторонней сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Сан-Антонио Спёрс» в прошлом месяце.
«Это весело. Лучшая часть лета — это быть доступным и желанным. Люблю Даллас», — приводит слова Гранта Sports Illustrated.
Новый контракт 24-летнего Уильямса рассчитан на четыре года и общую сумму в размере $ 53,34 млн. В 2027 году баскетболист станет неограниченно свободным агентом.
В минувшем розыгрыше плей-офф форвард принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 5,1 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи при 47,2% реализации бросков с игры, трёхочковых 45%.
Комментарии
- 4 августа 2023
-
16:30
-
16:22
-
15:24
-
15:11
-
14:58
-
13:33
-
13:30
-
12:48
-
12:30
-
11:41
-
10:40
-
10:30
-
09:31
-
07:43
-
07:11
-
07:05
-
06:36
-
06:24
-
05:58
-
01:45
-
01:03
-
00:48
-
00:11
- 3 августа 2023
-
23:18
-
22:03
-
21:10
-
20:19
-
19:22
-
18:30
-
18:28
-
17:40
-
17:30
-
16:30
-
16:18
-
15:24
Партнерский контент