Ларса Пиппен ответила на вопрос о Джордане, не одобряющем её отношения со своим сыном

Ларса Пиппен, бывшая жена Скотти Пиппена, призналась, что не общалась с Майклом Джорданом с тех пор, как начала встречаться с его сыном Маркусом. Ранее Джордан заявлял, что не одобряет отношения сына.
«Нет, я не общалась с его отцом. Только с его мамой. Почему? Наверное, для моего бывшего и Майкла это неловко. Понимаю это. Я осознаю, что они по-своему смотрят на эту ситуацию», сказала Ларса в подкасте Whine Down with Jana Kramer.
Напомним, Ларса и Скотти Пиппены развелись в 2021 году после 14 лет брака. Примечательно, что разница в возрасте между сыном Джордана и экс-супругой Пиппена составляет 17 лет.
Джордан и Пиппен были товарищами по команде «Чикаго Буллз», выиграв вместе шесть чемпионатов НБА в 1990-х годах. Впоследствии отношения между ними охладились.
Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:
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