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Майкл Джордан не одобрил отношения сына с бывшей женой Скотти Пиппена

Майкл Джордан не одобрил отношения сына с бывшей женой Скотти Пиппена
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Шестикратный чемпион НБА и один из богатейших спортсменов мира, легендарный американец Майкл Джордан публично выступил против отношений сына Маркуса Джордана с Ларсой Пиппен, бывшей женой своего экс-одноклубника Скотти Пиппена.

Журналисты застали Джордана выходящим из ресторана в Париже, после чего один из представителей медиа спросил его, одобряет ли он отношения сына, на что баскетболист ответил: «Нет».

Напомним, Ларса и Скотти Пиппены развелись в 2021 году после 14 лет брака. Примечательно, что разница в возрасте между сыном Джордана и экс-супругой Пиппена составляет 17 лет.

Джордан и Пиппен являются давними товарищами по команде «Чикаго Буллз», выиграв вместе шесть чемпионатов НБА в 1990-х годах.

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