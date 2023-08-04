Джош Харт высказался о текущей контрактной ситуации с «Нью-Йорком»

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт прокомментировал возможное продление контракта с нью-йоркским коллективом.
«Продление контракта с «Никс»? Надеюсь на это. Рассчитываю на то, что Нью-Йорк станет тем самым местом, которое я буду называть своим домом. Так что посмотрим», — приводит слова Харта New York Post.
Действующий контракт 28-летнего баскетболиста истекает по окончании сезона-2023/2024. За этот сезон защитник заработает $ 12,96 млн.
В минувшем розыгрыше плей-офф Харт принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 10,4 очка, 7,4 подбора и 2,2 передачи при 47,9% реализации бросков с игры, трёхочковых — 31,3%.
Напомним, «Никс» уступили во втором раунде плей-офф «Майами Хит» со счётом 2-4.
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