Лука Дончич получил травму. До ЧМ осталось 20 дней

Лидер сборной Словении Лука Дончич получил травму в товарищеском матче со сборной Греции.
По словам Тима Макмэна из ESPN, эта травма «не вызывает беспокойства», так как Дончич покинул игру рано в качестве меры предосторожности.
Видео можно посмотреть на канале BasketballFeed18 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Во время той же игры Словения также потеряла форварда «Денвер Наггетс» Влатко Канкара из-за травмы левого колена после данка. После приземления Канкар сразу же схватился за левое колено от боли и был вынужден уйти с корта. Его травма кажется более серьёзной, чем травма Дончича.
2 августа на стадионе «Арена Стожице» в Любляне (Словения) состоялся товарищеский матч между национальными командами Словении и Греции. Игра закончилась со счётом 98:91 в пользу гостей. Матч состоялся в рамках подготовки к грядущему чемпионату мира, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
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