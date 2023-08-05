Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич получил травму. До ЧМ осталось 20 дней

Лука Дончич получил травму. До ЧМ осталось 20 дней
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер сборной Словении Лука Дончич получил травму в товарищеском матче со сборной Греции.

По словам Тима Макмэна из ESPN, эта травма «не вызывает беспокойства», так как Дончич покинул игру рано в качестве меры предосторожности.

Видео можно посмотреть на канале BasketballFeed18 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во время той же игры Словения также потеряла форварда «Денвер Наггетс» Влатко Канкара из-за травмы левого колена после данка. После приземления Канкар сразу же схватился за левое колено от боли и был вынужден уйти с корта. Его травма кажется более серьёзной, чем травма Дончича.

2 августа на стадионе «Арена Стожице» в Любляне (Словения) состоялся товарищеский матч между национальными командами Словении и Греции. Игра закончилась со счётом 98:91 в пользу гостей. Матч состоялся в рамках подготовки к грядущему чемпионату мира, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

Момент с Дончичем:
Видео
Лука Дончич положил соперника на лопатки эффектным кроссовером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023