Лука Дончич положил соперника на лопатки эффектным кроссовером

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Звёздный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич показал эффектный приём во время товарищеского матча против сборной Греции, который заставил игрока противоположной команды упасть на лопатки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч, состоявшийся 2 августа, на стадионе «Арена Стожице» в Любляне (Словения), закончился со счётом 98:91 в пользу гостей.

Самую яркую статистику продемонстрировал лидер словенской сборной Лука Дончич. Он был близок к трипл-даблу: 20 очков, девять подборов и 14 результативных передач. Также четыре партнёра Луки смогли набрать более 12 очков: Джордан Морган (16), Клемен Препелич (13), Зоран Драгич (12) и Влатко Чанчар (12).

В составе греков стоит отметить Костаса Папаниколау, на счету которого сегодня 18 очков и четыре подбора.