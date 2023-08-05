Дуайт Ховард: я сбросил 13 килограмм, а меня обменяли

Именитый экс-центровой НБА Дуайт Ховард рассказал об одном из самых сложных этапов в своей профессиональной карьере.
«Во время пребывания в «Вашингтоне» у меня состоялась уже вторая в моей карьере операция на спине. Но перед ней я разговаривал с владельцем и генеральным менеджером команды, заверял их, что смогу скинуть лишний вес и мы сумеем выиграть чемпионство. Но они меня обменяли.
Далее я ненадолго оказался в «Мемфисе». Они мне вообще ничего не говорили, так что я решил сам позвонить владельцу «Гриззлиз» и сказать, что я полностью готов помогать в грядущем сезоне. Сказал, что понимаю, что я уже старый игрок, но у меня много опыта. Я бы очень хотел помочь молодым игрокам. Мне ответили, что места в обойме команды уже нет», — заявид Ховард на подкасте MATH HOFFA.
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