Трей Янг: я знаю, что «Атланта» может стать особенной командой
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Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал о перспективах команды на грядущие годы.
«Я знаю, что «Атланта» может стать особенной командой. В прошлом сезоне у нас был адаптационный период, мы с Деджонте оба привыкли занимать роль разыгрывающего, привыкли быть с мячом в руках, нам потребовалось время, чтобы наладить хорошее взаимодействие между нами.
Один из важнейших факторов — это наш главный тренер Куин Снайдер. Он в процессе того, чтобы изменить всю нашу атакующую структуру. Раньше в основном наше нападение строилось через пик-н-роллы, но в будущем мы добавим много новых деталей. Наш уровень игры может оказаться сюрпризом для некоторых людей», — заявил Янг в эфире GilsArenaShow.
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