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Менеджер Дэвиса — о продлении контракта с «Лейкерс»: он проявил трудовую этику

Менеджер Дэвиса — о продлении контракта с «Лейкерс»: он проявил трудовую этику
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Рич Пол, агент звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Энтони Дэвиса, прокомментировал новость о продлении контракта между клубом и его подопечным.

«Лейкерс» знают Энтони, он проявил свою трудовую этику. У него есть определённые травмы, но это происходит не из-за того, что он не работает. Он не приезжал на подготовку с лишним весом или был ленивым. Это всё случайности, и такое происходит в игре. Если взглянуть на то, что Энтони может предложить, это очень важно для команды», – приводит слова Пола Sportskeeda.

Напомним, по новому соглашению с «Лейкерс», которое вступит в силу в 2025 году, Дэвис получит $ 186 млн за три сезона. Примечательно, что в среднем за сезон баскетболист будет получать $ 62 млн — это абсолютный рекорд в истории НБА.

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