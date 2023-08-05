Менеджер Дэвиса — о продлении контракта с «Лейкерс»: он проявил трудовую этику

Рич Пол, агент звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Энтони Дэвиса, прокомментировал новость о продлении контракта между клубом и его подопечным.

«Лейкерс» знают Энтони, он проявил свою трудовую этику. У него есть определённые травмы, но это происходит не из-за того, что он не работает. Он не приезжал на подготовку с лишним весом или был ленивым. Это всё случайности, и такое происходит в игре. Если взглянуть на то, что Энтони может предложить, это очень важно для команды», – приводит слова Пола Sportskeeda.

Напомним, по новому соглашению с «Лейкерс», которое вступит в силу в 2025 году, Дэвис получит $ 186 млн за три сезона. Примечательно, что в среднем за сезон баскетболист будет получать $ 62 млн — это абсолютный рекорд в истории НБА.