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Тони Паркер: если бы Пау Газоля не существовало, мы бы выиграли намного больше золота

Тони Паркер: если бы Пау Газоля не существовало, мы бы выиграли намного больше золота
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Будущий член Зала Славы баскетбола 2023 года, именитый французский разыгрывающий Тони Паркер рассказал об историческом противостоянии со сборной Испании.

«У нас было отличное противостояние с испанцами. Если бы Пау Газоля не существовало, мы бы выиграли намного больше золота. Я всегда благодарю его за то, что он заставлял меня и всю нашу сборную становиться лучше.

Мне всегда нравилось играть против испанцев. Эти матчи сделали меня сильнее, и я всегда поражался той ментальности, с которой они играют. То поколение с Пау Газолем, Хуаном Карлосом Наварро, Серхио Льюлем и Рики Рубио было по-настоящему «золотым», одним из лучших в истории европейского баскетбола», — приводит слова Паркера Basket News.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

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