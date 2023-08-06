Тони Паркер: если бы Пау Газоля не существовало, мы бы выиграли намного больше золота

Будущий член Зала Славы баскетбола 2023 года, именитый французский разыгрывающий Тони Паркер рассказал об историческом противостоянии со сборной Испании.
«У нас было отличное противостояние с испанцами. Если бы Пау Газоля не существовало, мы бы выиграли намного больше золота. Я всегда благодарю его за то, что он заставлял меня и всю нашу сборную становиться лучше.
Мне всегда нравилось играть против испанцев. Эти матчи сделали меня сильнее, и я всегда поражался той ментальности, с которой они играют. То поколение с Пау Газолем, Хуаном Карлосом Наварро, Серхио Льюлем и Рики Рубио было по-настоящему «золотым», одним из лучших в истории европейского баскетбола», — приводит слова Паркера Basket News.
Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
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