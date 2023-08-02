Крис Пол потренировался с претендентом на первый номер драфта 2026 года

Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол провёл тренировку с Эй Джеем Дыбанцей, который считается многими главным претендентом на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2026 года.
38-летний ветеран и 16-летний игрок, выступающий в школьной лиге, провели совместную тренировку в Лос-Анджелесе.
В следующем сезоне Дыбанца будет выступать в составе Prolific Prep из Северной Калифорнии.
Напомним, Пол стал игроком «Уорриорз» после обмена, в результате которого «Вашингтон» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м. В минувшем сезоне НБА Крис принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.
- 2 августа 2023
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