«Жалкий состав». Аренас раскритиковал Стива Керра за выбор состава в сборной США

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался по поводу состава сборной США на чемпионат мира по баскетболу — 2023.

«Вы видите список, который составил Стив Керр? Жалкий состав… Некоторые из них, возможно, даже не начнут играть в своей команде», — сказал Аренас в Podcast P.

Состав США на ЧМ-2023:

Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»

Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»

Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»

Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»

Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»

Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»

Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»

Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»

Джарен Джексон, «Мемфис Гриззлиз»

Уокер Кесслер, «Юта Джаз»

Бобби Портис, «Милуоки Бакс»

Остин Ривз, «Лос Анджелес Лейкерс»