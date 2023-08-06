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«Жалкий состав». Аренас раскритиковал Стива Керра за выбор состава в сборной США

«Жалкий состав». Аренас раскритиковал Стива Керра за выбор состава в сборной США
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался по поводу состава сборной США на чемпионат мира по баскетболу — 2023.

«Вы видите список, который составил Стив Керр? Жалкий состав… Некоторые из них, возможно, даже не начнут играть в своей команде», — сказал Аренас в Podcast P.

Состав США на ЧМ-2023:

Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»
Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»
Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»
Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»
Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»
Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»
Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»
Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»
Джарен Джексон, «Мемфис Гриззлиз»
Уокер Кесслер, «Юта Джаз»
Бобби Портис, «Милуоки Бакс»
Остин Ривз, «Лос Анджелес Лейкерс»

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