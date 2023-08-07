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Назван лучший игрок сборной США по итогам тренировочных сборов

Назван лучший игрок сборной США по итогам тренировочных сборов
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Форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший согласно неофициальному опросу представителей сборной США был признан лучшим игроком по итогам тренировочных сборов.

Тренировочный лагерь в рамках подготовки к чемпионату мира 2023 года американские баскетболисты проводили в течение нескольких дней в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Сборная США готовится к чемпионату мира:

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