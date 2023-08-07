Назван шаг «Лейкерс», который может помочь сохранить Леброна Джеймса в команде

Представитель одного из клубов НБА высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс», предложив новый контракт форварду Энтони Дэвису, тем самым сделал шаг к тому, чтобы сохранить лидера команды Леброна Джеймса.
«Новый контракт с Дэвисом это как послание Леброну. И заключается оно в том, что в команде хотят, чтобы Джеймс остался. Подписание Энтони Дэвиса — это послание. Это открывает путь к тому, чтобы эти два парня оставались вместе в обозримом будущем», — приводит слова представителя одного из клубов НБА Heavy.
Ранее сообщалось, что по новому соглашению с «Лейкерс» Дэвис получит $ 186 млн за три года. По действующему контракту Энтони остаётся ещё два сезона, продление вступит в силу в 2025 году.
Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:
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