Чемпион НБА: Леброн по-прежнему лицо лиги, никто не делал такого в 38 лет
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт американец Антонио Дэниелс высказался о звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественнике Леброне Джеймсе, готовящемся к своему 21-му сезону в сильнейшей лиге мира.
«Неважно, как вы смотрите на это: Леброн по-прежнему Леброн. Каждый раз, когда он выходит на площадку, это смотрят. Каждая игра «Лейкерс» — это солд-аут. Знаете почему? Из-за Леброна. Потому что он близок к завершению карьеры. Потому что он по-прежнему лицо НБА.
Мы никогда не видели парня его возраста, который делал бы то же самое. Куча притягательных вещей: улыбка, лидерство, резюме, победы, разговоры о величии… все эти вещи сопровождают Леброна Джеймса», – сказал Дэниелс в эфире SiriusXM NBA Radio.
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