Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА: Леброн по-прежнему лицо лиги, никто не делал такого в 38 лет

Чемпион НБА: Леброн по-прежнему лицо лиги, никто не делал такого в 38 лет
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт американец Антонио Дэниелс высказался о звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественнике Леброне Джеймсе, готовящемся к своему 21-му сезону в сильнейшей лиге мира.

«Неважно, как вы смотрите на это: Леброн по-прежнему Леброн. Каждый раз, когда он выходит на площадку, это смотрят. Каждая игра «Лейкерс» — это солд-аут. Знаете почему? Из-за Леброна. Потому что он близок к завершению карьеры. Потому что он по-прежнему лицо НБА.

Мы никогда не видели парня его возраста, который делал бы то же самое. Куча притягательных вещей: улыбка, лидерство, резюме, победы, разговоры о величии… все эти вещи сопровождают Леброна Джеймса», – сказал Дэниелс в эфире SiriusXM NBA Radio.

Материалы по теме
Леброн Джеймс рассказал, что изменилось в НБА с момента его прихода в лигу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023