Джамал Маррей не поможет Канаде в ближайших товарищеских матчах

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей не поехал со сборной Канады в Германию на товарищеские матчи в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023, сообщает sportsnet.ca.
По информации источника, баскетболист останется в Торонто и продолжит индивидуальную подготовку после тяжёлого сезона в составе «Денвер Наггетс», с которым игрок стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. При этом ожидается, что Маррей будет готов к первому матчу сборной Канады на групповом этапе чемпионата мира.
Также сообщается, что Кори Джозеф, получивший травму спины, и Кассиус Робертсон покинули расположение команды и не примут участие в чемпионате мира.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.
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