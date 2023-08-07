Джамал Маррей не поможет Канаде в ближайших товарищеских матчах

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей не поехал со сборной Канады в Германию на товарищеские матчи в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023, сообщает sportsnet.ca.

По информации источника, баскетболист останется в Торонто и продолжит индивидуальную подготовку после тяжёлого сезона в составе «Денвер Наггетс», с которым игрок стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. При этом ожидается, что Маррей будет готов к первому матчу сборной Канады на групповом этапе чемпионата мира.

Также сообщается, что Кори Джозеф, получивший травму спины, и Кассиус Робертсон покинули расположение команды и не примут участие в чемпионате мира.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.