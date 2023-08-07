Бывший игрок «Голден Стэйт» рассказал о борьбе Грина и Леброна в финале 2016 года

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Куинн Кук поделился историей о противостоянии Дрэймонда Грина и Леброна Джеймса в финальной серии 2016 года, в которой «Кливленд Кавальерс» оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4:3.

«Первая игра финала, когда я играл за «Уорриорз». Мы играли с командой Леброна, «Кливлендом», и я никогда этого не забуду, потому что я был новичком, но я помню их борьбу с Дрэймондом. В какой-то момент Дрэймонд ударил Леброна в глаз, и он налился кровью. Леброн сказал: «Куинн, лучше скажи ему, чтобы он остыл».

Чувак, Леброн после этого сделал 13 или 14 проходов подряд и после последнего трёхочкового, который он забросил с дистанции Стефа, он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Я же говорил», — приводит слова Кука Sports Illustrated.