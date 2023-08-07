Кириленко: сборной России есть над чем работать, но видно, что ребята талантливые

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о победе сборной России в товарищеском матче с Ираном (72:59) и отметил, что команде есть в чём прибавлять, несмотря на результат игры.
«Сборной есть над чем работать, в чём прибавлять. Прежде всего в активности своей. Команда всё-таки молодая, нет такой стабильности, когда можешь держать высокий уровень игры на протяжении долгого времени. А первая четверть была вообще великолепная — минимум ошибок, в защите отсекали, играли правильно. Видно, что ребята талантливые.
Понятно, что Ирану было сложно — они только прилетели, ещё в ритм не попали, много намазали. Думаю, вторая игра с ними будет чуть поближе в плане разрыва. Но это не наши проблемы. Наша молодая команда проверяет себя с участником чемпионата мира. При всех плюсах и минусах. Это прекрасно, нам нужно будет больше таких игр проводить», – приводит слова Кириленко ТАСС.
Напомним, 9 августа сборная России проведёт второй товарищеский матч со сборной Ирана.
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