Щербенёв — о победе над Ираном: это урок для нас, было очень много ошибок, сделаем выводы

Разыгрывающий сборной России Александр Щербенёв после победы в товарищеском матче с командой Ирана (72:59) отметил, что команде предстоит ещё много работы над ошибками.
«Сборная Ирана — хороший соперник, опытный. Но они сейчас тоже находятся на определённом этапе подготовки, поэтому, возможно, не всё получается. Очень рад, что мы победили. Приятно, что было столько болельщиков. В Перми, как и всегда, очень хорошо поддерживали. Но для нас, думаю, эта игра станет уроком. Не будем расслабляться. Было очень много ошибок. Как в нападении, так и в защите. В принципе, товарищеские игры и проходят для того, чтобы мы не просто тренировались, а уже в битве опробовали то, что нарабатываем, делали какие‑то выводы и понимали, в чём нужно прибавлять. Разберём свои ошибки, и думаю, что уже вторая игра по‑другому будет выглядеть.
В чём конкретно были ошибки? На самом деле надо будет пересматривать игру. Мы имели преимущество в первой половине встречи, но дали сопернику вернуться в игру. Проиграли немного подборы на своём щите. Может быть, были и поспешные атаки. Это можно обозначить, если анализировать по горячим следам.
Саврасенко считает, что наша сборная не затерялась бы на предстоящем чемпионате мира? Я эти слова поддержу. В том плане, что наша команда амбициозная. И тренерский штаб, и все игроки. Думаю, что показали бы на чемпионате мира достойный уровень и по мере возможности пробивались бы выше и выше. Приятно, что получилось обыграть участника чемпионата мира. И всё же будем делать выводы и работать над ошибками, чтобы наша игра становилась лучше, а мы прогрессировали как команда», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».
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