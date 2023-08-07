Тренер сборной Ирана: российские игроки заслуживают выступать на международной арене

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир высказался о товарищеских матчах со сборной России. Сегодня, 7 августа, сборная России одержала победу в первом товарищеском матче со счётом 72:59.

«Для начала я хочу поблагодарить Российскую федерацию баскетбола за приглашение. Я ценю российский баскетбол и слежу за молодыми талантами, которые готовит Россия. И очень надеюсь увидеть их на международных соревнованиях как можно скорее — они заслуживают играть на таком уровне.

В данный момент наша команда готовится к Кубку мира, впереди семь игр. И здесь, в Перми, мы играем два матча, которые будут также важны и полезны для нас. Наша сборная — это кладезь опытных иранских игроков, при этом в национальной команде задействованы и молодые баскетболисты. Мы хотим задействовать лидеров, чтобы тем самым дать импульс для развития юных спортсменов — они смогут получит бесценный опыт и помощь от опытных игроков.

Вот уже два месяца мы готовимся к предстоящим играм, прошли через травмы. Например, Хамед Хаддади присоединился к команде всего десять дней назад. Ребята очень много работали, чтобы максимально улучшить взаимодействие между собой и наработать командную химию. Здесь мы получим возможность оценить работу игроков и использовать этот опыт в дальнейшей подготовке к Кубку мира», — приводит слова Демира сайт Российской федерации баскетбола.