Илона Корстин: Владимир Тржескал был великим тренером, человеком с большой буквы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о гибели заслуженного тренера России Владимира Тржескала, воспитанницей которого она является.
«Конечно, очень грустная, прискорбная новость. Большая потеря для нас всех — его воспитанниц. Владимир Иосифович до конца был очень живым, весёлым, мы совсем недавно с ним разговаривали. Он был великим тренером, человеком с большой буквы. Он был бойцом, человеком с большим чувством юмора. Он всегда шутил, рассказывал смешные истории, анекдоты.
Владимир Иосифович научил меня и многих своих воспитанниц, что такое труд, что надо выкладываться для достижения результата. Научил мышлению победителей. Огромное ему спасибо за наше детство. Он тренер и учитель для меня лично, человек, с которым было комфортно и приятно. Очень грустно сегодня, что он ушёл из жизни. Думаю, все его воспитанницы очень грустят и вспоминают его добрыми словами», — приводит слова Корстин ТАСС.
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