Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин посетили матч сборной США с Пуэрто-Рико

Сборные США и Пуэрто-Рико провели товарищеский матч между собой в преддверии чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Американцы оказались гораздо сильнее своих соперников. Они переиграли Пуэрто-Рико со счётом 117:74.
Эту игру посетили два звёздных игрока Национальной баскетбольной ассоциации. Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин пришли посмотреть на своих соотечественников. За игрой они наблюдали пристально.
Фото: Скриншот из трансляции
Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).
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