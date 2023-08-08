Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин посетили матч сборной США с Пуэрто-Рико

Сборные США и Пуэрто-Рико провели товарищеский матч между собой в преддверии чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Американцы оказались гораздо сильнее своих соперников. Они переиграли Пуэрто-Рико со счётом 117:74.

Эту игру посетили два звёздных игрока Национальной баскетбольной ассоциации. Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин пришли посмотреть на своих соотечественников. За игрой они наблюдали пристально.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).