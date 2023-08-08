Кириленко: сейчас уникальное время, более молодые ребята составят костяк сборной России

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о сборной России, в графике встреч которой запланированы два матча с национальной командой Ирана. Первая игра, состоявшаяся 7 августа, завершилась со счётом 72:59 в пользу российских баскетболистов. Второй матч пройдёт 9 августа.
«Получаю огромное удовольствие от нахождения в Перми. Учитывая то, в какую ситуацию попал весь российский спорт, с руководством приняли решение, что команда должна омолодиться. Сейчас для ветеранов очень сложно — им нужно перестраиваться.
Сейчас уникальное время, которое нужно использовать… Более молодые ребята будут составлять костяк сборной. Классная возможность — играть против сильных сборных. Благодарим сборную Ирана, которая нашла время, чтобы сыграть с нашей командой.
Много ли талантливой молодёжи? Огромное количество. Новый дом сборной? Это некая мечта ещё с 2015 года — появление универсального центра национальной команды. И наконец у нас появилась возможность реализации этого проекта, который находится на стадии «взмаха лопаты». Центр будет располагаться около аэропорта Внуково. Когда ждать новоселья? Оптимистично — два года. Думаю, до конца 2025 года», — сказал Кириленко.
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