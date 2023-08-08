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Владелец «Селтикс» высказался о причинах подписания Кристапса Порзингиса

Владелец «Селтикс» высказался о причинах подписания Кристапса Порзингиса
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Владелец «Бостон Селтикс» Вик Грусбек рассказал, почему команда решила заполучить латвийского центрового Кристапса Порзингиса. Порзингис был обменян в «Бостон» из «Вашингтон Уизардс» в трёхсторонней сделке с участием «Мемфис Гриззлиз». В рамках сделки Маркус Смарт из «Бостона» перешёл в «Мемфис».

«Мы чувствовали, что у нас есть энергия, которая накопилась за два хороших сезона. Но она не использовалась полностью. Если бы мы все согласились, что должны оставить всё как есть, это было бы прекрасно. Но у нас возникла идея привлечь ещё одного талантливого большого игрока, и в итоге мы реализовали её», — приводит слова Грусбека Boston Globe.

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:

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