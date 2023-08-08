Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер стал школьным тренером

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дерек Фишер будет тренировать школьную команду в Лос-Анджелесе. Фишер стал тренером в Crespi Carmelite High School – частной католической школе в долине Сан-Фернандо. Об этом информирует Sports Illustrated.

После завершения игровой карьеры в 2014 году Фишер был назначен главным тренером «Нью-Йорк Никс». За неполных два сезона под его руководством команда одержала в регулярном чемпионате 40 побед при 96 поражениях и ни разу не вышла в плей-офф. После увольнения из «Нью-Йорка» Фишер работал телеаналитиком. С 2019 по 2022 год он тренировал женскую команду «Лос-Анджелес Спаркс».

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