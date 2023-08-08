Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер стал школьным тренером
Поделиться
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дерек Фишер будет тренировать школьную команду в Лос-Анджелесе. Фишер стал тренером в Crespi Carmelite High School – частной католической школе в долине Сан-Фернандо. Об этом информирует Sports Illustrated.
После завершения игровой карьеры в 2014 году Фишер был назначен главным тренером «Нью-Йорк Никс». За неполных два сезона под его руководством команда одержала в регулярном чемпионате 40 побед при 96 поражениях и ни разу не вышла в плей-офф. После увольнения из «Нью-Йорка» Фишер работал телеаналитиком. С 2019 по 2022 год он тренировал женскую команду «Лос-Анджелес Спаркс».
Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:
Комментарии
- 8 августа 2023
-
13:50
-
13:15
-
12:39
-
12:03
-
11:24
-
10:49
-
10:36
-
09:41
-
09:19
-
08:51
-
07:54
-
07:28
-
07:23
-
00:58
-
00:17
- 7 августа 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:29
-
20:52
-
20:34
-
19:57
-
19:47
-
19:03
-
18:54
-
18:01
-
17:42
-
16:59
-
15:51
-
15:05
-
14:25
-
13:41
-
12:43
-
12:15
-
11:33
-
10:49
Партнерский контент