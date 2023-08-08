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Трёхкратный чемпион НБА Юдонис Хаслем инвестировал в джай-алай

Трёхкратный чемпион НБА Юдонис Хаслем инвестировал в джай-алай
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Юдонис Хаслем стал владельцем спортивной команды Rebote Renegades. Бывший баскетболист инвестировал в джай-алай — вид спорта, напоминающий сквош и распространённый в Майами.

«Новая глава означает новое дело в качестве владельца команды лиги джай-алай. Для меня большая честь быть частью спорта с глубокой историей, особенно здесь, в моём городе, и лично для меня этот спорт связан с воспоминаниями о моём отце.

Вы все знаете, что я люблю побеждать, поэтому я собираюсь убедиться, что и у Renegades это получится! Я всегда думаю о победе, где бы мы ни находились! Я рад сделать это для Майами, для игроков и болельщиков по всему миру», — приводит слова Хаслема TMZ.

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