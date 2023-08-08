Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энес Кантер — о контракте Кайри Ирвинга с Anta: сделка с самой большой диктатурой в мире

Энес Кантер — о контракте Кайри Ирвинга с Anta: сделка с самой большой диктатурой в мире
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинге.

«Этот парень буквально отказался от вакцинирования. Даже ценой потери сотни миллионов долларов. Это смело. Затем ты подписываешь контракт с китайским производителем обуви Anta. Все знают о рабских условиях и мастерских, в которых используется принудительный труд. Вы заключаете сделку с самой большой диктатурой в мире», — приводит слова Кантера Фридома аккаунт Outkick в «Твиттере».

Ирвинга обменяли в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в феврале этого года. Всего в минувшем сезоне НБА защитник принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Материалы по теме
Кантер Фридом — о Бронни Джеймсе: почему у молодых людей возникают такие проблемы?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023