Энес Кантер — о контракте Кайри Ирвинга с Anta: сделка с самой большой диктатурой в мире
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинге.
«Этот парень буквально отказался от вакцинирования. Даже ценой потери сотни миллионов долларов. Это смело. Затем ты подписываешь контракт с китайским производителем обуви Anta. Все знают о рабских условиях и мастерских, в которых используется принудительный труд. Вы заключаете сделку с самой большой диктатурой в мире», — приводит слова Кантера Фридома аккаунт Outkick в «Твиттере».
Ирвинга обменяли в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в феврале этого года. Всего в минувшем сезоне НБА защитник принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
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