Матч между «Панатинаикосом» и загребским «Динамо» отменили из-за гибели болельщика АЕКа

Афинский «Панатинаикос» отменил товарищеский матч по баскетболу с загребским «Динамо» из-за гибели болельщика футбольного клуба АЕК, сообщает basketnews.com. Игра должна была пройти 8 сентября.

29-летний болельщик АЕКа Михалис Кацури получил ножевое ранение в драке между фанатами его клуба и загребского «Динамо» возле стадиона «OPAP Арена» перед игрой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая должна была пройти 8 августа. Он был доставлен в афинскую больницу, где скончался от полученных повреждений. Сейчас в больнице находятся ещё восемь участников конфликта. Полиция арестовала 98 человек, 84 из них хорваты.

Футбольный матч из-за этого был перенесён. Сообщалось также, что в драке на стороне хорватских ультрас принимали участие фанаты «Панатинаикоса», которые враждуют с поклонниками АЕКа.