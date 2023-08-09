«Это не оскорбление Леброна». Пэт Райли назвал лучшего игрока в истории «Майами»
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли высказал своё мнение о том, кто является величайшим игроком в истории организации из Флориды.
«Уэйд — величайший игрок «Майами» всех времён, и это не оскорбление Леброна», — приводит слова Райли автор портала Five Reasons Sports Брэди Хоук.
Уэйд был задрафтован «Хит» в 2003 году под пятым общим номером и выступал в команде до 2016 года. Позже игрок вернулся в 2018 году, где закончил карьеру в 2019 году. Дуэйн является лидером франшизы по общему количеству игр, очков, передач и перехватов. Легендарный защитник выиграл для города Майами три чемпионства, в том числе став MVP финала в 2006 году.
Леброн играл за «Хит» с 2010 по 2014 год, где выиграл два чемпионства — в 2012 и в 2013 годах.
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