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Экс-игрок НБА раскритиковал NCAA, упомянув спонсорскую сделку Бронни Джеймса на $ 7,2 млн

Экс-игрок НБА раскритиковал NCAA, упомянув спонсорскую сделку Бронни Джеймса на $ 7,2 млн
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Двукратный участник Матча всех звёзд (2000, 2001) Джерри Стэкхауз раскритиковал лигу студенческого спорта NCAA после того, как сын легендарного форварда Леброна Джеймса Бронни получил сумму в $ 7,2 млн за спонсорские сделки со списком разных компаний, среди которых присутствуют Nike и Beats by Dre.

«Мне нравится, что эти парни смогли заработать на своём имени, имидже. Чёрт возьми, я бы сам хотел вернуться назад и получить часть денег, сделанных на мне. Но мы уже сейчас должны придумать систему, потому что пока это всё выглядит как дикий, дикий, дикий Запад. И эти игроки должны быть осведомлены об агентах, которые просто хотят проверить как работает рынок, рискуя будущим спортсменов. Сейчас это просто это выглядит всё дерьмово. Но я думаю, что в конце концов всё уладится», — рассказал Джерри на подкасте Gil's Arena.

Бронни смог заработать на своём имени благодаря новым правилам студенческого баскетбола, при которых спортсменам разрешается использовать собственный бренд, чтобы заключать сделки с компаниями и открывать бизнес. Правила созданы с целью решить проблему того, что спортсмены-студенты не получают денег от университетов, за которые играют.

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