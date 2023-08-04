Спортивный кардиолог высказался о будущем Бронни Джеймса после остановки сердца

Спортивный кардиолог Ричард Ковач прокомментировал инцидент, случившийся с сыном звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни, который выступает за команду Университета Южной Калифорнии (USC). Молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки.

«На мой взгляд, будущее Бронни зависит от того, будет ли правильно поставлен диагноз, а это сделать непросто. Для этого требуется тщательная оценка со стороны команды кардиологов, которые хорошо разбираются в этом вопросе. Кроме того, необходимо оценивать вероятность повторной остановки сердца», — приводит слова Ковача Yahoo Sports.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

Ранее о Бронни высказался кардиолог-электрофизиолог, директор отделения детской аритмии Медицинской школы Стэнфордского университета Скотт Черешняк.