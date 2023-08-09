Экс-игрок ЦСКА Милутинов высказался о Николе Йокиче, решившем пропустить ЧМ-2023

Сербский центровой Никола Милутинов высказался о своём соотечественнике, центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче. В недавнем товарищеском матче со сборной Греции (71:64) на фоне отсутствия Йокича Милутинов вышел в качестве стартового центрового. Напомним, Йокич пропустит предстоящий чемпионат мира.

«В моей карьере уже есть опыт, когда я выходил в качестве стартового центрового. Я привык к этому и постараюсь выполнять свою работу в меру возможностей. Конечно, я был бы счастливее, если бы Йокич был здесь, но что есть, то есть. Постараюсь восполнить этот пробел, хотя это почти невозможно. Я искренне рад, что центровой с его стилем добился статуса MVP в НБА и стал чемпионом. Я действительно горжусь им и знаю, сколько тяжёлой работы он проделал за эти годы, насколько он сосредоточен и предан делу, чтобы добиться всего этого. И я действительно счастлив за него», — приводит слова Милутинова Eurohoops.

Йокич подписал джерси «Денвера» с 15-м номером Кармело Энтони: