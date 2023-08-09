Филип Петрушев: сборная Сербии сильнее Греции, мы лучше

Сербский форвард Филип Петрушев высказал мнение, что его команда по нынешнему составу игроков лучше сборной Греции. Ранее команды провели товарищеский матч друг с другом, сильнее в котором оказались сербы (71:64).
«До этого греки провели два сильных матча. Но если посмотреть на их и на наш состав, то, как мне кажется, наша команда посильнее. Я думаю, мы лучше как команда», — приводит слова Петрушева BasketNews.
В настоящий момент обе команды готовятся к чемпионату мира, который пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).
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