Богдан Богданович: следил за тем, как прогрессировали молодые греческие игроки

Защитник сборной Сербии Богдан Богданович заявил, что следил за матчами сборных во время окон, организованных Международной федерацией баскетбола (ФИБА), и отметил прогресс молодых греческих баскетболистов. Накануне Сербия и Греция провели товарищеский матч, сильнее в котором оказалась балканская команда (71:64).
«Они позволили развиваться и прогрессировать каждому молодому парню за счёт того, что многие из них были задействованы в матчах во время окон ФИБА. Я следил за ними», — приводит слова Богдановича Eurohoops.
Сербия и Греция встретились в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023, который пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы обыграли команду Аргентины (95:75).
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