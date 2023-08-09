Кириленко: этот состав мог бы выйти в плей-офф ЧМ, не надо недооценивать нашу команду

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко после победы над Ираном во втором товарищеском матче (71:57) заявил, что сборная России смогла бы выйти в плей-офф чемпионата мира в случае допуска.

«Для меня результат этих матчей с Ираном в меньшей степени важен. Важно, чтобы мы увидели рисунок команды с прицелом на будущие два-три года, и он есть. Есть лидеры, на которых тренерский штаб может сделать ставку. Вижу, что даже сейчас, участвуй мы на чемпионате мира, тот же состав, плюс три-четыре ветерана, и выйти в плей-офф было бы по силам. Да, в первую тройку попасть было бы сложно, но из группы эта сборная могла бы выходить.

Недооценивать нашу команду не надо. Она нестабильна, да, но играть может с абсолютно любым соперником», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, в первом товарищеском матче сборная России одержала победу над Ираном со счётом 72:59. Обе встречи проходили в Перми.