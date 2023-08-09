Антонов — о будущем Шведа: без понятия, я сам всё узнаю из СМИ
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Форвард ЦСКА Семён Антонов ответил на вопросы о разыгрывающем Алексее Шведе, который недавно покинул московский клуб после истечения срока контракта.
«Какие у меня отношения с Алексеем Шведом и как у него дела после ухода из ЦСКА? У него всё отлично, отношения с ним хорошие.
Знаю ли я, где может продолжить карьеру Алексей? Без понятия. Я сам узнаю всё из СМИ», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».
Напомним, в начале августа стало известно об уходе Алексея Шведа из ЦСКА, за который он выступал с 2021 года. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 34-летний российский баскетболист набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.
Ранее инсайдер Лука Д’Алессандро сообщал, что Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая.
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