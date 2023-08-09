Щербенёв: сборная Ирана во втором матче сыграла лучше, более мобильно. Рад, что победили

Разыгрывающий сборной России Александр Щербенёв заявил, что победа во втором товарищеском матче с командой Ирана (71:57) далась тяжелее, чем в первом.

«На мой взгляд, сборная Ирана во второй встрече сыграла лучше, более мобильно. Нелегко было действовать против этой команды. Сегодня нам было тяжелее, чем два дня назад. Было заметно, что соперники настроены победить. Рад, что победили. Может быть, не так уверенно, как это было в предыдущем матче, но для нас это и лучше. Потому что чем выше уровень соперника, тем интереснее играть, мы от этого растём. Есть, конечно, и у нас ошибки по игре, но в целом приятно, что выиграли при своих болельщиках. Уверен, что сделаем из этой встречи много полезных выводов и поймём, что хорошо, а что плохо, и будем вместе развиваться.

Приятно ли стать самым результативным игроком в сборной России? Конечно, но это не самое важное. Главное, что выиграли. У нас в целом команда сильная, и каждый готов взять на себя роль лидера. Рад, что сегодня это удалось мне, и команда победила», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».