«Один из величайших». Марк Кьюбан прокомментировал попадание Дирка Новицки в Зал Славы

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о том, что в ближайшие выходные легендарный баскетболист техасской команды Дирк Новицки будет официально включён в Зал Славы баскетбола.
«Самым важным моментом церемонии для меня будет возможность увидеть то, как Дирк и его семья наслаждаются этим событием. А для болельщиков «Маверикс» по всему миру это будет подтверждением того, что Новицки является одним из величайших баскетболистов в истории, которого мы могли наблюдать на протяжении 21 года», — приводит слова Кьюбана Sports Illustrated.
Новицки является величайшим игроком в истории «Далласа». Немецкий форвард смог привести команду к единственному титулу за всё время существование «Маверикс», выиграв финальную серию у «Большого тройки Майами».
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