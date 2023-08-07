«Преданность Дончича «Далласу» не вечна». Пойдёт ли Лука по стопам Дэмьена Лилларда?

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации и европейского баскетбола на утро 7 августа 2023 года от «Чемпионата».

«Квалифицированный убийца». Именно так Остина Ривза охарактеризовал его бывший партнёр

Новоиспечённый центровой «Майами Хит» Томас Брайант положительно высказался об атакующем защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Остине Ривзе.

«Квалифицированный убийца. Безумно наблюдать за тем, что люди только сейчас видят, на что способен Остин. За тем, как он действует на площадке, бросает по кольцу и применяет другие игровые элементы, я слежу постоянно, играя с ним или против него. В целом я рад за него», — рассказал Брайант в эфире подкаста Buckets.

Ривз и Брайант вместе провели за «Лейкерс» 23 встречи в 2022–2023 годах, одержав при этом 13 побед и потерпев 10 поражений. Томас в межсезонье заключил с «Майами» двухлетний контракт на общую сумму $ 5,4 млн, а Остин продлил соглашение с «озёрниками» на четыре года и $ 53,83 млн.

Лука Дончич уйдёт из «Далласа»? Ответ поступил от инсайдера The Athletic Тима Като

Инсайдер The Athletic Тим Като в одном из своих материалов на портале порассуждал на тему возможного ухода звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича из стана техасского клуба.

«Сейчас Дончич счастлив в Далласе. По моему мнению, его преданность «Далласу» не вечна. Как только его отношение к организации изменится, он, не особо раздумывая, примет решение покинуть клуб. Я не уверен, что он когда-нибудь попросит об обмене — не могу этого даже знать. Но это моя догадка», — сказано в статье.

Иными словами, если словенский баскетболист поймёт, что перестанет претендовать с командой на что-то серьёзное, и начнёт постоянно проигрывать, то, возможно, пойдёт по стопам звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда, попросившего «Портленд» обменять его.

А может быть, Кайри Ирвинг повлияет?

Остальное. «Филадельфия» была готова предложить Джеймсу Хардену контракт на два года, стали известны подробности нового контракта Энтони Дэвиса с «Лейкерс»

Форвард Уилл Рэйман заключил трёхлетний контракт с «Маккаби» из Тель-Авива, после чего отправится в аренду во французский «Сен-Кантен» — пресс-служба «Маккаби».

Новый контракт бигмена Энтони Дэвиса с «Лос-Анджелес Лейкерс» может означать подготовку к завершению карьеры Леброном Джеймсом, у Дэвиса также предусмотрена опция игрока на последний сезон — Heavy и Hoopshype.

Форвард Коул Суидер, выступавший в прошлом сезоне за «Лос-Анджелес Лейкерс», принял решение заключить контракт с «Майами Хит» — Шэмс Чарания (The Athletic).

Руководство «Филадельфии Сиксерс» было готово предложить разыгрывающему Джеймсу Хардену двухлетний контракт — Майкл Скотто (Hoopshype).

Новая арена итальянского «Виртуса» на € 55 млн будет введена в эксплуатацию в 2024 году — Corriere di Bologna.

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис намекнул на возможный вариант с переходом в «Майами Хит» — соцсети.

Атакующий защитник Бен Маклемор, выступавший ранее за китайский «Шаньдун Хай-Спид Кирин», продолжит карьеру в греческом АЕКе, контракт рассчитан на один год — BasketNews.

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